В Минске погиб 39-летний монтажник

Источник материала: Tut.by

Утром 15 июня в Минске на стройке погиб 39-летней монтажник. Об этом TUT.BY сообщили читатели, информацию о происшествии подтвердили в Следственном комитете.

— В ходе выполнения работ 39-летний монтажник одной из строительных организаций упал с высоты второго этажа. Мужчина погиб, — рассказал TUT.BY официальный представитель СК по Минску Илья Босько.

На месте работала следственно-оперативная группа. Была изъята документация, опрошены очевидцы происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Выясняются все обстоятельства произошедшего.