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В Минске погиб 39-летний монтажник
Источник материала: Tut.by
Утром 15 июня в Минске на стройке погиб 39-летней монтажник. Об этом TUT.BY сообщили читатели, информацию о происшествии подтвердили в Следственном комитете.
— В ходе выполнения работ 39-летний монтажник одной из строительных организаций упал с высоты второго этажа. Мужчина погиб, — рассказал TUT.BY официальный представитель СК по Минску Илья Босько.
На месте работала следственно-оперативная группа. Была изъята документация, опрошены очевидцы происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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В ходе выполнения работ 39-летний монтажник одной из строительных организаций упал с высоты второго этажа. Мужчина погиб.
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