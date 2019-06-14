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В Минске погиб 39-летний монтажник

15.06.2019 15:10 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 15 июня в Минске на стройке погиб 39-летней монтажник. Об этом TUT.BY сообщили читатели, информацию о происшествии подтвердили в Следственном комитете.

— В ходе выполнения работ 39-летний монтажник одной из строительных организаций упал с высоты второго этажа. Мужчина погиб, — рассказал TUT.BY официальный представитель СК по Минску Илья Босько.

На месте работала следственно-оперативная группа. Была изъята документация, опрошены очевидцы происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

 
Теги: Минск
 
 
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В ходе выполнения работ 39-летний монтажник одной из строительных организаций упал с высоты второго этажа. Мужчина погиб.
 
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