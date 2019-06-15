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Пассажирский самолет в Бразилии совершил аварийную посадку на брюхо

15.06.2019 23:08 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На борту лайнера в момент происшествия находились 34 человека, легкие ранения в результате случившегося получили только двое из них.


Фото очевидца из соцсетей. Снимок взят с сайта телеканала Globo

В международном аэропорту им. Эдуарду Гомеша в бразильском Манаусе совершил аварийную посадку пассажирский самолет ATR 42. Об этом сообщает местный телеканал Globo. В аэропорт, по его данным, он вернулся спустя несколько минут после вылета. Лайнер должен был проследовать по маршруту Манаус — Карауари.

в итоге лайнер сел на брюхо. В момент происшествия на борту ATR 42 находились 34 человека, легкие ранения в результате случившегося получили только двое из них. Представители TRIP Linhas Aereas уточнили, что травмы они приобрели, «пытаясь в спешке покинуть самолет».

Инцидент, по информации бразильской госкомпании Infraero, отвечающей за эксплуатацию основных коммерческих аэропортов страны, произошел в 12:08 по местному времени (18:08 мск). Аварийная посадка, указали в ее пресс-службе, прошла успешно. «Пилоты следовали всем стандартам, которые необходимо соблюдать при данных типах происшествий», — отметили в компании, добавив, что экипаж самолета «действовал правильно и в рамках международных процедур по безопасности полетов».

Один из очевидцев случившегося Йонас Собриньо, который в момент происшествия находился в зале ожидания, рассказал, что при посадке ATR 42 на взлетной полосе был виден дым. «Когда самолет приземлился, очевидно, без шасси, он скользил по земле, а вокруг него поднимался дым», — сообщил он, отметив, что после этого лайнер остановился, его двери открылись, и люди выбежали из салона.

Расследованием инцидента, указывает Globo, займутся специалисты из местного Центра по расследованию и предотвращению авиационных происшествий (CENIPA), эта организация входит в бразильские ВВС. Из-за чего лайнер был вынужден вернуться в аэропорт вылета, телеканал не уточняет.

 
 
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На борту лайнера в момент происшествия находились 34 человека, легкие ранения в результате случившегося получили только двое из них.
 
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