Житель Пинковичей не вернулся домой с рыбалки

Источник материала: Полесская правда

К сожалению, пополнилась печальная статистика утоплений на Брестчине. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщил председатель районного совета ОСВОД Виктор ТРУШ.



6 июня житель д. Пинковичи, мужчина 70 лет, уехал рыбачить на р. Припять вблизи д. Почапово. Родственники, не дождавшись его дома, поехали на поиски и обнаружили на берегу велосипед и одежду. Тело утонувшего нашли на следующий день примерно в 20 километрах от того места, где он вошел в воду. Рыбачивший в районе д. Лемешевичи мужчина случайно зацепил рыболовным крючком за белье, в котором был погибший.

В минувшие выходные еще 2 несчастных случая произошли на территориях Ивановского и Дрогичинского районов. В Мотоле 45-летний мужчина на р. Ясельда ловил раков. Обрывистый берег реки не дал ему шансов выбраться из воды. Последней стала рыбалка и для 64-летнего мужчины, который утонул в мелиоративном карьере вблизи г.п. Антополь, упав в воду с обрыва.

Две трагедии на воде произошли с детьми в Кобринском и Лунинецком районах. 9 июня 6-летний мальчик отдыхал на озере, расположенном вблизи д. Каташи Кобринского района, вместе с членами семьи. В какой-то момент ребенок пропал из виду. Взрослые обратились за помощью к спасателям, которые обнаружили тело мальчика на дне водоема. Проведенные спасателями и бригадой скорой медицинской помощи реанимационные мероприятия положительного результата не принесли.

Вечером 10 июня в Лунинецкий РОВД поступило сообщение о том, что вблизи водоема, расположенного возле школы в Микашевичах, пропал пятилетний ребенок. Работой следственно-оперативной группы установлено, что в тот день мать ребенка была в гостях с компанией. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, женщина ушла домой спать, оставив сына под присмотром своей двоюродной сестры. Родственница вместе с двумя подругами, пошли к водоему, взяв мальчика с собой. При этом женщины не контролировали местонахождение ребенка, в результате чего он пропал из поля зрения. Примерно в 20 часов 40 минут тело мальчика было обнаружено в водоеме участковым инспектором милиции.

Пинский районный совет ОСВОД в очередной раз просит жителей Пинского района и города Пинска быть предельно осторожными при отдыхе у водоемов! Берегите свои жизни!





