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Житель Пинковичей не вернулся домой с рыбалки
16.06.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
К сожалению, пополнилась печальная статистика утоплений на Брестчине. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщил председатель районного совета ОСВОД Виктор ТРУШ.
В минувшие выходные еще 2 несчастных случая произошли на территориях Ивановского и Дрогичинского районов. В Мотоле 45-летний мужчина на р. Ясельда ловил раков. Обрывистый берег реки не дал ему шансов выбраться из воды. Последней стала рыбалка и для 64-летнего мужчины, который утонул в мелиоративном карьере вблизи г.п. Антополь, упав в воду с обрыва.
Две трагедии на воде произошли с детьми в Кобринском и Лунинецком районах. 9 июня 6-летний мальчик отдыхал на озере, расположенном вблизи д. Каташи Кобринского района, вместе с членами семьи. В какой-то момент ребенок пропал из виду. Взрослые обратились за помощью к спасателям, которые обнаружили тело мальчика на дне водоема. Проведенные спасателями и бригадой скорой медицинской помощи реанимационные мероприятия положительного результата не принесли.
Вечером 10 июня в Лунинецкий РОВД поступило сообщение о том, что вблизи водоема, расположенного возле школы в Микашевичах, пропал пятилетний ребенок. Работой следственно-оперативной группы установлено, что в тот день мать ребенка была в гостях с компанией. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, женщина ушла домой спать, оставив сына под присмотром своей двоюродной сестры. Родственница вместе с двумя подругами, пошли к водоему, взяв мальчика с собой. При этом женщины не контролировали местонахождение ребенка, в результате чего он пропал из поля зрения. Примерно в 20 часов 40 минут тело мальчика было обнаружено в водоеме участковым инспектором милиции.
Пинский районный совет ОСВОД в очередной раз просит жителей Пинского района и города Пинска быть предельно осторожными при отдыхе у водоемов! Берегите свои жизни!
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