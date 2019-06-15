В Пинске пресечена попытка криминального банкротства фирмы по деревообработке

В Пинске пресечена попытка криминального банкротства фирмы, которая занимается деревообработкой. В поле зрения финансовой милиции директор предприятия попал еще в начале года после обращения одного из субъектов хозяйствования района, с которым у него были невыполненные финансовые обязательства. Фирму стали проверять, установили еще нескольких пострадавших кредиторов, а также и другие сделки.
Начальник Пинского межрайотдела управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Брестской области Валерий Велесницкий рассказал корреспонденту «СБ»:
— Пинским межрайонным отделом Следственного комитета по материалам финансовой милиции возбуждено уголовное дело за преднамеренную экономическую несостоятельность (банкротство) в отношении 36-летнего учредителя и директора общества с ограниченной ответственностью. Он, действуя умышленно и в личных интересах, совершил сделки, направленные на увеличение неплатежеспособности предприятия. Так, выявлен факт продажи недвижимости, а также предоставления безвозмездных денежных займов родственникам и супруге, совершенные на заведомо невыгодных для своего общества условиях. Тем самым руководитель увеличил неплатежеспособность предприятия и вывел из его хозяйственного оборота активы и денежные средства в особо крупном размере — около 80 000 рублей. Максимальное наказание предусматривает до 5 лет лишения свободы.