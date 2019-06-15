В Пинске пресечена попытка криминального банкротства фирмы по деревообработке

Источник материала: Полесская правда



В Пинске пресечена попытка криминального банкротства фирмы, которая занимается деревообработкой. В поле зрения финансовой милиции директор предприятия попал еще в начале года после обращения одного из субъектов хозяйствования района, с которым у него были невыполненные финансовые обязательства. Фирму стали проверять, установили еще нескольких пострадавших кредиторов, а также и другие сделки.

Начальник Пинского межрайотдела управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Брестской области Валерий Велесницкий рассказал корреспонденту «СБ»: