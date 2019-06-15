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Мужчина на спор поплыл через Свислочь - и чуть не утонул

16.06.2019 09:52 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После обильного возлияния мужчина ночью 15 июня поспорил с приятелями, что переплывет Свислочь, но неожиданно пошел ко дну, рассказали корреспонденту «Минск-Новости» в ГУВД Мингорисполкома.


Фото: Jacob Walti / unsplash.com

Около 1.30 к пешему наряду столичного ОМОН, проходившему по улице Зыбицкой, подбежал взволнованный гражданин и сообщил, что в Свислочи тонет мужчина. Бойцы тотчас побежали к месту происшествия.

Там спасти утопающего уже пытался какой-то молодой человек, но тело ушло под воду. Сотрудники ОМОН Дмитрий Максимов и Владимир Лашкевич перепрыгнули через парапет и собрались было нырнуть в реку, но парень подал знак, что нашел пострадавшего. Милиционеры помогли вытащить его из воды.

— Мужчина не дышал, у него не было пульса, — рассказала официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич. — Сотрудники незамедлительно вызвали скорую помощь и стали проводить реанимацию своими силами — делали искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Прибывшие медики ввели пострадавшему адреналин, и тот задышал самостоятельно. Его госпитализировали.

Позже выяснилось, мужчина отдыхал в одном из питейных заведений на улице Зыбицкой и поспорил с приятелями, что сможет переплыть Свислочь. Однако сил не рассчитал и пошел ко дну. Если бы не отважный молодой человек и милиционеры, грамотно оказавшие первую помощь, его вряд ли бы удалось спасти.

 
Теги: Минск
 
 
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Позже выяснилось, мужчина отдыхал в одном из питейных заведений на улице Зыбицкой и поспорил с приятелями, что сможет переплыть Свислочь.
 
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