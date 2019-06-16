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Один погиб, трое эвакуированы. В Могилеве горела квартира

17.06.2019 11:55 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве в ночь на 17 июня произошел пожар в пятиэтажке на улице Сурганова, сообщили в МЧС. Погиб 67-летний хозяин квартиры.

Квартира на 5 этаже загорелась около двух часов ночи. Из квартир в подъезде пришлось эвакуировать трех человек. Хозяин горящей квартиры погиб.

Причина пожара устанавливается.

 
Теги: Могилев
 
 
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