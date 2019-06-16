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Один погиб, трое эвакуированы. В Могилеве горела квартира
Источник материала: Tut.by
В Могилеве в ночь на 17 июня произошел пожар в пятиэтажке на улице Сурганова,
Квартира на 5 этаже загорелась около двух часов ночи. Из квартир в подъезде пришлось эвакуировать трех человек. Хозяин горящей квартиры погиб.
Причина пожара устанавливается.
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Причину пожара пока не установили.
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