Один погиб, трое эвакуированы. В Могилеве горела квартира

Источник материала: Tut.by

В Могилеве в ночь на 17 июня произошел пожар в пятиэтажке на улице Сурганова, сообщили в МЧС. Погиб 67-летний хозяин квартиры.

Квартира на 5 этаже загорелась около двух часов ночи. Из квартир в подъезде пришлось эвакуировать трех человек. Хозяин горящей квартиры погиб.

Причина пожара устанавливается.