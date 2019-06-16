Дорогой урожай, Или незнание закона не освобождает от ответственности

Источник материала: Кричевская жизнь



Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, прежде всего, нужно знать закон. Посев или выращивание без цели сбыта или изготовления наркотических средств, психотропных веществ, запрещенных к возделыванию растений или грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в соответствии со статьей 16.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее – КоАП), влечет наложение административного взыскания в виде предупреждения или штрафа в размере до двадцати базовых величин.

Одной из таких культур является масличный мак, чаще всего растущий на приусадебных участках.

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20.02.2008 г. № 226 «Об утверждении перечня наркосодержащих растений и природного наркосодержащего сырья» к наркосодержащим относятся все растения рода мак (Papaver), за исключением декоративного, конопля, так как в них содержатся наркотические средства.

Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 г. № 408-З «О наркотических средствах, психотропных веществах, их прекурсорах и аналогах», культивирование (посев или выращивание) растений и грибов, содержащих наркотические средства, психотропные вещества, на территории Республики Беларусь запрещается.

Необходимо отметить, что привлечению к ответственности подлежат владельцы земельных участков, на которых установлен факт произрастания мака, конопли, независимо от того, рассеялось ли растение само или его целенаправленно выращивали.

Так, в 2018 году в Могилевской области по статье 16.1 КоАП к административной ответственности привлечено 298 лиц, в 2017 году количество привлеченных составило 467 (посев или выращивание без цели сбыта запрещенных к возделыванию растений или грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

К слову, выращивание наркосодержащего растения с целью сбыта влечет уголовную ответственность по статье 329 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкция названной статьи преду­сматривает наказание от штрафа до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без конфискации.

Следовательно, лицам, которые все же решили на своем участке выращивать масличный мак, коноплю, необходимо задуматься о последствиях пренебрежения требованиями законодательства.

Денис Белявский,

прокурор отдела прокуратуры

Могилевской области.