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Дорогой урожай, Или незнание закона не освобождает от ответственности

17.06.2019 — ЧП | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Дорогой урожай, Или незнание закона не освобождает от ответственности
Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, прежде всего, нужно знать закон. Посев или выращивание без цели сбыта или изготовления наркотических средств, психотропных веществ, запрещенных к возделыванию растений или грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в соответствии со статьей 16.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее – КоАП), влечет наложение административного взыскания в виде предупреждения или штрафа в размере до двадцати базовых величин.
Одной из таких культур является масличный мак, чаще всего растущий на приусадебных участках.
В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20.02.2008 г. № 226 «Об утверждении перечня наркосодержащих растений и природного наркосодержащего сырья» к наркосодержащим относятся все растения рода мак (Papaver), за исключением декоративного, конопля, так как в них содержатся наркотические средства.
Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 г. № 408-З «О наркотических средствах, психотропных веществах, их прекурсорах и аналогах», культивирование (посев или выращивание) растений и грибов, содержащих наркотические средства, психотропные вещества, на территории Республики Беларусь запрещается.
Необходимо отметить, что привлечению к ответственности подлежат владельцы земельных участков, на которых установлен факт произрастания мака, конопли, независимо от того, рассеялось ли растение само или его целенаправленно выращивали.
Так, в 2018 году в Могилевской области по статье 16.1 КоАП к административной ответственности привлечено 298 лиц, в 2017 году количество привлеченных составило 467 (посев или выращивание без цели сбыта запрещенных к возделыванию растений или грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).
К слову, выращивание наркосодержащего растения с целью сбыта влечет уголовную ответственность по статье 329 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкция названной статьи преду­сматривает наказание от штрафа до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без конфискации.
Следовательно, лицам, которые все же решили на своем участке выращивать масличный мак, коноплю, необходимо задуматься о последствиях пренебрежения требованиями законодательства.
Денис Белявский,
прокурор отдела прокуратуры
Могилевской области.

 
 
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Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, прежде всего, нужно знать закон. Посев или выращивание без цели сбыта или изготовления наркотических
 
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