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Четыре человека утонули в водоемах Витебской области за минувшую неделю

17.06.2019 13:00 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе на Витебщине утонули четыре человека, сообщил ведущий специалист областной организации ОСВОД Вячеслав Ванёнок.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

9 июня на озере Улоговое Полоцкого района при купании утонула 42-летняя женщина.

Через три дня в Браславском районе у деревни Гавриловцы с берега упал в речку Друйку 41-летний местный житель.

В водохранилище Бабиничей Оршанского района рыбак обнаружил всплывшее тело 56-летнего мужчины.

В минувшую субботу на озере Ходцы утонул 39-летний житель деревни Новоселки Сенненского района, решивший переплыть водоем.

Сотрудники ОСВОДа на контролируемых акваториях спасли троих человек. Например, рыбак, лодку которого большая волна перевернула на озере Лукомльское, выехал на ловлю рыбы без спасательного жилета. Спасатели вовремя пришли на помощь и 9-летнему мальчику на водохранилище у деревни Бельчица Полоцкого района — он купался с надувным кругом, который начал спускать воздух.

С начала года на Витебщине утонули 28 человек, в том числе двое детей.

 
 
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