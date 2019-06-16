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Восемь человек утонули в Брестской области 14-16 июня

17.06.2019 14:54 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области 14-16 июня утонули восемь человек. По предварительным данным, все они находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по области Дмитрий Иванюк.

Восемь человек утонули в Брестской области 14-16 июня

В Пинском районе 14 июня жительница деревни Кнубово обнаружила в Припяти тело 59-летнего соседа, дом которого находится на берегу реки. Несчастный случай произошел на реке Стырь в этом же районе 16 июня, где со своей девушкой отдыхал 35-летний пинчанин. Они употребляли спиртное. Мужчина пошел купаться и утонул. Сотрудники ОСВОДа обнаружили его тело в 150 м ниже по течению от места отдыха.

В Ляховичском районе в выходные в озере утонул 49-летний местный житель. При схожих обстоятельствах погибли 52-летний мужчина в Каменце, в Бресте - 32-летняя женщина, а также молодой мужчина в Березовском районе.

Вечером 15 июня на водохранилище в Дрогичине отдыхала компания молодых людей: купались, пили спиртное. Когда знакомые разошлись, 31-летний мужчина остался один. Около 15.00 16 июня на расстоянии 8-10 м от берега было обнаружено его тело. Похожий случай произошел в Пружанском районе. Отдыхающие расположились в запрещенном для купания месте. Товарищи не уследили за 36-летним мужчиной, позже они нашли его тело в озере.

"По всем фактам происшествий подразделения Следственного комитета проводят проверки, устанавливаются обстоятельства произошедшего", - добавил Дмитрий Иванюк.

Восемь человек утонули в Брестской области 14-16 июня

В Брестской области с начала года утонули 30 человек (в том числе трое детей), 50% из них находились в состоянии опьянения. На водоемах региона за этот период спасено семь человек, из них двое детей.

 
Теги: Брест
 
 
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  В Брестской области 14-16 июня утонули восемь человек. По предварительным данным, все они находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщил корреспонденту...
 
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