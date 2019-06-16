В Брестской области 14-16 июня утонули восемь человек, двое из них – в Пинском районе

Источник материала: Полесская правда

В Брестской области 14-16 июня утонули восемь человек. По предварительным данным, все они находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по области Дмитрий Иванюк.



В Пинском районе 14 июня жительница деревни Кнубово обнаружила в Припяти тело 59-летнего соседа, дом которого находится на берегу реки. Несчастный случай произошел на реке Стырь в этом же районе 16 июня, где со своей девушкой отдыхал 35-летний пинчанин. Они употребляли спиртное. Мужчина пошел купаться и утонул. Сотрудники ОСВОДа обнаружили его тело в 150 метрах ниже по течению от места отдыха.

В Ляховичском районе в выходные в озере утонул 49-летний местный житель. При схожих обстоятельствах погибли 52-летний мужчина в Каменце, в Бресте — 32-летняя женщина, а также молодой мужчина в Березовском районе.

Вечером 15 июня на водохранилище в Дрогичине отдыхала компания молодых людей: купались, пили спиртное. Когда знакомые разошлись, 31-летний мужчина остался один. Около 15.00 16 июня на расстоянии 8-10 м от берега было обнаружено его тело.

Похожий случай произошел в Пружанском районе. Отдыхающие расположились в запрещенном для купания месте. Товарищи не уследили за 36-летним мужчиной, позже они нашли его тело в озере.

«По всем фактам происшествий подразделения Следственного комитета проводят проверки, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — добавил Дмитрий Иванюк.

В Брестской области с начала года утонули 30 человек (в том числе трое детей), 50% из них находились в состоянии опьянения. На водоемах региона за этот период спасено семь человек, из них двое детей.