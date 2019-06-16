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Двухлетний ребенок утонул в озере в Бешенковичском районе

17.06.2019 16:20 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В озере Белое Бешенковичского района утонул двухлетний ребенок, сообщает СК.


Фото: УВД Витебской области

По предварительной информации, компания жителей Витебска с детьми приехала на берег озера для отдыха.

Во время купания ребенок был в водоеме со своей матерью, которая также едва не утонула.

Причины и обстоятельства трагедии выясняются.

 
Теги: Витебск
 
 
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Компания жителей Витебска с детьми приехала на берег озера для отдыха.
 
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