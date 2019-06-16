Двухлетний ребенок утонул в озере в Бешенковичском районе

Источник материала: Tut.by

В озере Белое Бешенковичского района утонул двухлетний ребенок, сообщает СК.



Фото: УВД Витебской области

По предварительной информации, компания жителей Витебска с детьми приехала на берег озера для отдыха.

Во время купания ребенок был в водоеме со своей матерью, которая также едва не утонула.

Причины и обстоятельства трагедии выясняются.