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Двухлетний ребенок утонул в озере в Бешенковичском районе
Источник материала: Tut.by
В озере Белое Бешенковичского района утонул двухлетний ребенок,
По предварительной информации, компания жителей Витебска с детьми приехала на берег озера для отдыха.
Во время купания ребенок был в водоеме со своей матерью, которая также едва не утонула.
Причины и обстоятельства трагедии выясняются.
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Компания жителей Витебска с детьми приехала на берег озера для отдыха.
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