ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Брестчанина приговорили к 8 годам колонии за незаконный оборот гашиша

18.06.2019 06:22 — ЧП | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Суд Московского района Бреста сегодня рассмотрел уголовное дело по незаконному обороту гашиша в крупном размере, сообщила БЕЛТА официальный представитель областного суда Снежана Гришкевич.

Брестчанина приговорили к 8 годам колонии за незаконный оборот гашиша

На скамье подсудимых оказался 27-летний житель Бреста. Молодой человек незаконно приобрел опасное наркотическое средство гашиш. Часть наркотика он употребил сам. В дальнейшем за обещанную плату сбыл знакомому 4,96 г гашиша. Оставшийся наркотик хранил с целью сбыта при себе. Во время обыска у него сотрудники милиции обнаружили и изъяли 33,4 г гашиша.

Суд признал брестчанина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.328 (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и сбыт наркотических средств в крупном размере) УК. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет без конфискации имущества с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Суд Московского района Бреста сегодня рассмотрел уголовное дело по незаконному обороту гашиша в крупном размере, сообщила БЕЛТА официальный представитель...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Двухлетний ребенок утонул в озере в Бешенковичском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика