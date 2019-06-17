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В Могилеве подросток разбил ногой витрину магазина - сказал, что испугался жука (но ему не поверили)
Источник материала: Tut.by
В Могилеве подросток разбил ногой витрину продуктового магазина на улице Крупской,
Инцидент произошел в 07.00, когда работники магазина готовились начать смену. 18-летний учащийся одного из профессиональных лицеев города сильно ударил ногой по витрине и разбил ее, причинив ущерб на сумму более 600 рублей. Свой поступок он пытался оправдать тем, что увидел жука, испугался его и потому ударил по витрине.
Силовики ему не поверили, потому решается вопрос о возбуждении уголовного дела за хулиганство.
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