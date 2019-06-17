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Нырнул - и пропал. В Мозыре утонул 17-летний выпускник
Источник материала: Tut.by
В Мозыре утонул 17-летний парень, выпускник одной из школ,
Трагедия произошла вечером 14 июня на несанкционированном пляже в районе мозырской гребной базы. Парень пошел окунуться, нырнул — и пропал. Очевидцы вызвали МЧС и ОСВОД, но спасти молодого человека не удалось.
Напомним, всего за прошлую неделю в Беларуси
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Трагедия произошла на несанкционированном пляже в районе мозырской гребной базы.
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