|
В Гомеле муж захлопнул дверь вместе с пальцами жены. Спасали МЧС и травматологи
Источник материала: Tut.by
Вечером 17 июня гомельским спасателям
Оказалось, что женщина пыталась придержать входную дверь, которую закрывал за собой муж, выходя из квартиры, та захлопнулась, да так, что пальцы супруги оказались зажаты в ней.
Работники МЧС при помощи шанцевого инструмента отжали дверь и освободили руку женщины. После чего ей потребовалась помощь медиков — с переломами фаланг 3, 4, 5 пальцев пострадавшую доставили в больницу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С переломами фаланг 3, 4, 5 пальцев пострадавшую доставили в больницу.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)