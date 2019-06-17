В Гомеле муж захлопнул дверь вместе с пальцами жены. Спасали МЧС и травматологи

Источник материала: Tut.by

Вечером 17 июня гомельским спасателям поступило сообщение о том, что требуется помощь 29-летней гомельчанке, которая зажала пальцы руки во входной двери и достать их она не может.

Оказалось, что женщина пыталась придержать входную дверь, которую закрывал за собой муж, выходя из квартиры, та захлопнулась, да так, что пальцы супруги оказались зажаты в ней.

Работники МЧС при помощи шанцевого инструмента отжали дверь и освободили руку женщины. После чего ей потребовалась помощь медиков — с переломами фаланг 3, 4, 5 пальцев пострадавшую доставили в больницу.