В Ивьевском районе годовалый мальчик выпал из окна

Источник материала: Tut.by

Годовалый мальчик упал из окна второго этажа дома в деревне в Ивьевском районе, сообщает СК .



Фото: СК

Следователи выяснили, что мама с ребенком была в гостях у родственников. Годовалого малыша оставили без присмотра — и он упал из окна. Мальчика обнаружили под окном квартиры прохожие.

С травмой головы его отвезли в районную больницу в Ивье, затем перевезли в Гродно.