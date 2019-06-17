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В Ивьевском районе годовалый мальчик выпал из окна
Источник материала: Tut.by
Годовалый мальчик упал из окна второго этажа дома в деревне в Ивьевском районе, сообщает
Следователи выяснили, что мама с ребенком была в гостях у родственников. Годовалого малыша оставили без присмотра — и он упал из окна. Мальчика обнаружили под окном квартиры прохожие.
С травмой головы его отвезли в районную больницу в Ивье, затем перевезли в Гродно.
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Ребенок с мамой был в гостях у родственников, малыша оставили без присмотра.
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