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В Пинском районе пьяный рабочий получил травмы при выполнении строительных работ

19.06.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинском районе пьяный рабочий получил травмы при выполнении строительных работ
По данным следствия, 48-летний рабочий одного из предприятий Пинска утром 17 июня на территории района выполнял работы по выпиливанию штроб в стене строящегося дома, в процессе чего получил травму в лицевой области. Мужчине оказана медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Проведённым освидетельствованием установлено, что рабочий был пьян: в выдыхаемом воздухе содержатся пары этилового спирта в концентрации более 2,8 промилле.

Пинским межрайонным отделом по данному факту проводится проверка. Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята документация по охране труда.

Источник информации: Следственный комитет Республики Беларусь.

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