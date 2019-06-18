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В Пинском районе пьяный рабочий получил травмы при выполнении строительных работ
19.06.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Проведённым освидетельствованием установлено, что рабочий был пьян: в выдыхаемом воздухе содержатся пары этилового спирта в концентрации более 2,8 промилле.
Пинским межрайонным отделом по данному факту проводится проверка. Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята документация по охране труда.
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