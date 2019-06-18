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В Бресте начинается суд над водителем маршрутки, сбившим насмерть ребенка
19.06.2019 09:34 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Суд Московского района Бреста сегодня начнет рассматривать уголовное дело над водителем маршрутного такси, который
Авария произошла 4 марта примерно в 19.45 на одной из самых оживленных магистралей города. Поворачивая с ул. Московская на ул. 28 июля, 31-летний водитель маршрутки сбил находившегося на проезжей части школьника. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.
Следствие установило, что водитель мог видеть бегущего по тротуару к пешеходному переходу ребенка, а также то, что в правой полосе перед переходом замедлились и остановились два автомобиля. Несмотря на это, мужчина не снизил скорость, что повлекло за собой ДТП и его последствия.
Действия водителя квалифицированы по ч.2 ст.317 (нарушение
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Суд Московского района Бреста сегодня начнет рассматривать уголовное дело над водителем маршрутного такси, который насмерть сбил 10-летнего ребенка, сообщили...
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