Безопасное лето

Источник материала: Кричевская жизнь



Каким должно быть лето? Формула идеального лета проста и незамысловата: лето должно быть солнечным, веселым, продуктивным и, самое главное, — безопасным.

Кто больше всего подвержен риску попадания в ЧС в летний период? Конечно, дети. Ведь во время каникул большую часть времени они предоставлены сами себе. Как результат — значительно возрастает риск возникновения пожаров по причине детской шалости с огнем, а также гибели детей на водоемах.

С целью предупреждения подобных чрезвычайных ситуаций, гибели и травматизма детей, а также проведения образовательно-воспитательной работы в области безопасности жизнедеятельности с подрастающим поколением традиционно проходит республиканская профилактическая акция «Каникулы без дыма и огня».

Акция пройдет в пришкольных и летних оздоровительных лагерях, а также в учреждениях дошкольного образования. Профилактические беседы, демонстрация тематических и обучающих видеофильмов, мультфильмов, проведение викторин по ОБЖ, обсуждение тематических ситуационных задач, насыщенная конкурсная программа, презентация журнала «Юный спасатель», распространение обучающей наглядно-изобразительной продукции, а также обучение работников, в т.ч. дежурного персонала правилам пожарной безопасности, — все эти мероприятия будут активно реализовываться в ходе акции.

Лето – это горячая пора для сельчан и дачников. Спасатели предлагают акцию «С заботой о безопасности малой родины». Она будет проходить 2 раза в год – с июня по июль и с сентября по октябрь – в сельских населенных пунктах, городах, садовых товариществах и агроусадьбах. Ее цель – предупреждение пожаров из-за не-осторожного обращения с огнем и гибели на них людей пенсионного и пожилого возраста. Специально для них в сельских населенных пунктах на открытых площадках перед сельскими клубами, возле сельсоветов и в парках пройдут тематические «Ярмарки безопасности». Каждый посетитель ярмарки найдет себе занятие: игровая зона (обучающие площадки «Проведи время с пользой», «Жучки-паучки», «Печки-лавочки», «Безопасный электрик», развлекательные конкурсы и др.), демонстрационная зона (показ пожарной аварийно-спасательной техники), торговля товарами народного потребления, творческая зона (мастер-классы по аквагриму, оригами и т.д.), зона красоты (мастер-класс по стрижке, макияжу, маникюру), ЗОЖ-площадка (измерение давления, обучение навыкам первой помощи и т.д.), фотозона. И ярмарка будет проходить под аккомпанемент духового оркестра.

Так в интересной развлекательной форме участники ярмарки будут познавать азы безопасности. Участвуйте и вы в наших акциях, ведь безопасности много не бывает!