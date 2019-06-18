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В Смолевичском районе рабочего на предприятии убило током

19.06.2019 12:39 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Смолевичском районе рабочего на предприятии убило током, сообщает СК.

Трагический случай произошел 17 июня в цехе предприятия, занимающегося производством металлоизделий.

Работавший наладчиком оборудования и агрегатов 53-летний житель Жодино не отключил подачу электричества — и открыл крышку трансформатора, чтобы проверить вентилятор. Из-за неосторожных действий он получил поражение электрическим током и умер прямо на месте.

Идет проверка.

 
 
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