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В Смолевичском районе рабочего на предприятии убило током
Источник материала: Tut.by
В Смолевичском районе рабочего на предприятии убило током,
Трагический случай произошел 17 июня в цехе предприятия, занимающегося производством металлоизделий.
Работавший наладчиком оборудования и агрегатов 53-летний житель Жодино не отключил подачу электричества — и открыл крышку трансформатора, чтобы проверить вентилятор. Из-за неосторожных действий он получил поражение электрическим током и умер прямо на месте.
Идет проверка.
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Трагический случай произошел 17 июня.
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