В Зельве пьяный муж разозлился и поджег спящую жену. Женщину спасают врачи

Источник материала: Tut.by

В Зельве пьяный муж поджег спящую жену после того, как она забрала у него газонокосилку. За жизнь женщины сейчас борются врачи, сообщает милиция региона.



Фото: Государственный комитет судебных экспертиз

56-летний мужчина выпивал, на работу не ходил. Из-за этого с женой были ссоры. После очередного конфликта мужчина решил заняться чем-то полезным по дому. Он взял бензотриммер с канистрой и попытался покосить траву. 54-летняя женщина заметила, что ее мужа заносит в сторону даже от легкого порыва ветра. Она решила, что оставлять мужчину с газонокосилкой опасно, забрала инструмент к себе в комнату и легла спать.

— Мужчина вернулся в дом, выпил вина. Потом вошел в комнату к супруге, увидел там бензотриммер и канистру с бензином. Облил жену топливом, а затем поджег ее. Женщина проснулась от сильной боли. Супруг понял, что натворил, и помог потушить пламя. В больнице у потерпевшей были диагностированы термический ожог головы, шеи, туловища, верхних конечностей, передней поверхности бедра 2 и 3 степени, ингаляторная травма и ожоги верхних дыхательных путей. Сейчас врачи борются за ее жизнь. Подозреваемый задержан, — рассказали в милиции.

Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.