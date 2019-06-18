Пытались скрыть факты падежа 167 голов КРС

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Однако указанные обстоятельства стали известны оперативникам борисовской финансовой милиции.

По данным фактам проведена проверка, по результатам которой установлено, что помощник начальника молочно-товарного комплекса в 2017 — 2019 гг. скрыла факт гибели (падежа) 167 голов КРС. Для этого последняя составила ряд фиктивных документов и благополучно отчиталась, скрыв истинные обстоятельства гибели животных и их количество.

Все указанные обстоятельства были достоверно установлены и доказаны оперативниками финансовой милиции в ходе проведенной проверки.

Борисовским РОСК по материалам проверки, проведенной Борисовским МО, возбуждено уголовное дело по ст. 427 УК Республики Беларусь в отношении жительницы Борисовского района.