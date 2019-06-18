Устанавливается личность ребёнка по фотографии

Источник материала: Виртуальный Брест

ОВД администрации Ленинского района Бреста с целью установления обстоятельств противоправного поступка, совершенного в отношении малолетних детей, произошедшего около 17:00 ч. 17.06.2019 во дворе д.25 по ул. Воровского в Бресте, устанавливается личность ребёнка.

Граждан, которые располагают информацией о данном несовершеннолетнем, просим сообщить об этом в ОВД по телефонам: 80297263411, либо же по телефону 102.