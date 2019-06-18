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Устанавливается личность ребёнка по фотографии
19.06.2019 15:44 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ОВД администрации Ленинского района Бреста с целью установления обстоятельств противоправного поступка, совершенного в отношении малолетних детей, произошедшего около 17:00 ч. 17.06.2019 во дворе д.25 по ул. Воровского в Бресте, устанавливается личность ребёнка.
Граждан, которые располагают информацией о данном несовершеннолетнем, просим сообщить об этом в ОВД по телефонам: 80297263411, либо же по телефону 102.
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ОВД администрации Ленинского района Бреста с целью установления обстоятельств противоправного поступка, совершенного в отношении малолетних детей,...
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