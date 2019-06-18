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В Малоритском районе муж учил жену плавать - и вдруг утонул
Источник материала: Tut.by
25-летний житель агрогородка Олтуш утонул во время обучения жены плаванию, сообщили TUT.BY в Брестском областном совете ОСВОД.
Поздно вечером 16 июня супруги пошли охладиться на водоем. В воде муж поддерживал жену, обучая плаванию. Во время купания она вдруг почувствовала, что ее никто не держит, осмотрелась, но мужа не увидела. Около 22.00 она обратилась к спасателям.
Тело мужчины нашли только утром 17 июня.
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Его тело нашли только наутро.
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