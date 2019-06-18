В Смолевичах рабочего убило током

Источник материала: Tut.by

В Смолевичах на предприятии по производству металлоизделий погиб рабочий. Мужчину ударило током, когда он занимался наладкой оборудования. О ЧП сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Трагический случай произошел 17 июня в цехе предприятия, занимающегося производством металлоизделий. Работающий на предприятии в качестве наладчика оборудования и агрегатов 53-летний житель Жодино не отключил подачу электричества и открыл крышку трансформатора, чтобы проверить вентилятор. Из-за неосторожных действий он получил поражение электрическим током, от которого скончался на месте.

Следователем осмотрено место происшествия, опрошены очевидцы и должностные лица, изъята документация, касающаяся трудовых отношений, безопасности производственного процесса, охраны труда.

К материалам следствия будут приобщены результаты проверки, проведенной Департаментом государственной инспекции труда, а также заключения экспертиз.

По их результатам будет принято процессуальное решение и установлены причины и условия, способствовавшие несчастному случаю, сообщает Следственный комитет.