ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мужчина сбежал из магазина с парой обуви, чтобы не платить. Теперь его разыскивает милиция

19.06.2019 19:57 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Милиция разыскивает неизвестного, похитившего обувь из магазина «Марко сервис» в торговом центре «Диаманд». Как сообщает пресс-служба Минского РУВД облисполкома, злоумышленник выбрал себе пару обуви, а платить за нее не захотел.


Скриншот видео

Заявление в оперативно-дежурную службу Минского РУВД поступило 15 июня. Заведующая магазином сообщила, что в этот день неизвестный мужчина открыто похитил обувь на общую сумму 84 рубля 28 копеек.

Предполагаемый злоумышленник попал на запись камер видеонаблюдения. На видео видно, как мужчина примеряет обувь, а затем уходит, не расплатившись за выбранный товар. Требование продавца вернуться в магазин мужчина проигнорировал, вместо этого пустился наутек. Также установлено, что территорию торгового центра мужчина покидал не один, а предположительно со своим знакомым, который может являться его пособником.

Видео: UVDMINOBL

По факту совершения преступления Минским районным отделом следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 206 УК РБ «Грабеж».

Приметы подозреваемого: на вид 30−35 лет, рост 180−185 см, среднего телосложения, волосы прямые средней длины. Был одет в светлую майку с изображением пиццы на груди и надписью «Time OUT», серые шорты.

Приметы его предполагаемого товарища: на вид 35−40 лет, рост 170−175 см, плотного телосложения, волосы короткие русые, залысины в лобной части. Был одет в темную майку с полосами белого цвета на воротнике и рукавах, светло-голубые джинсы, светлые туфли.

Милиция просит граждан, располагающих информацией о разыскиваемых либо узнавших мужчин на видео, сообщить по телефонам: (8017) 268 88 02, (8029) 6 867 690, либо 102.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Требование продавца вернуться в магазин мужчина проигнорировал, вместо этого пустился наутек.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Смолевичах рабочего убило током
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика