Мужчина сбежал из магазина с парой обуви, чтобы не платить. Теперь его разыскивает милиция

Источник материала: Tut.by

Милиция разыскивает неизвестного, похитившего обувь из магазина «Марко сервис» в торговом центре «Диаманд». Как сообщает пресс-служба Минского РУВД облисполкома, злоумышленник выбрал себе пару обуви, а платить за нее не захотел.



Скриншот видео

Заявление в оперативно-дежурную службу Минского РУВД поступило 15 июня. Заведующая магазином сообщила, что в этот день неизвестный мужчина открыто похитил обувь на общую сумму 84 рубля 28 копеек.

Предполагаемый злоумышленник попал на запись камер видеонаблюдения. На видео видно, как мужчина примеряет обувь, а затем уходит, не расплатившись за выбранный товар. Требование продавца вернуться в магазин мужчина проигнорировал, вместо этого пустился наутек. Также установлено, что территорию торгового центра мужчина покидал не один, а предположительно со своим знакомым, который может являться его пособником.

По факту совершения преступления Минским районным отделом следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 206 УК РБ «Грабеж».

Приметы подозреваемого: на вид 30−35 лет, рост 180−185 см, среднего телосложения, волосы прямые средней длины. Был одет в светлую майку с изображением пиццы на груди и надписью «Time OUT», серые шорты.

Приметы его предполагаемого товарища: на вид 35−40 лет, рост 170−175 см, плотного телосложения, волосы короткие русые, залысины в лобной части. Был одет в темную майку с полосами белого цвета на воротнике и рукавах, светло-голубые джинсы, светлые туфли.

Милиция просит граждан, располагающих информацией о разыскиваемых либо узнавших мужчин на видео, сообщить по телефонам: (8017) 268 88 02, (8029) 6 867 690, либо 102.