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В Гродненском районе мужчина ушел в лес и пропал. Объявлен сбор поисковой группы
Источник материала: Tut.by
В Гродненском районе разыскивают мужчину, который ушел в лес 18 июня и не вернулся. Пенсионер — инвалид II группы и страдает потерей памяти. На сегодня, 20 июня,
66-летний Тиханович Арсений Владимирович ушел из дома днем 18 июня и направился сторону лесного массива вблизи деревни Горница Гродненского района и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Был одет в майку-тельняшку, темно-синее трико и резиновые тапочки черного цвета.
Особые приметы: деформация черепа (три углубления на голове в затылочной, теменной и левой части).
В четверг, 20 мая, поисковая группа будет проводить поиски мужчины в лесу. Время сбора — 17.00. Место сбора: пр-т Клецкова 2а, у входа на АЗС «Славнефть».
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В Гродненском районе разыскивают мужчину, который ушел в лес 18 июня и не вернулся.
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