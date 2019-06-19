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В Гродненском районе мужчина ушел в лес и пропал. Объявлен сбор поисковой группы

20.06.2019 11:59 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродненском районе разыскивают мужчину, который ушел в лес 18 июня и не вернулся. Пенсионер — инвалид II группы и страдает потерей памяти. На сегодня, 20 июня, объявлен сбор поисковой группы.


Фото: vk.com/pso_centrspas

66-летний Тиханович Арсений Владимирович ушел из дома днем 18 июня и направился сторону лесного массива вблизи деревни Горница Гродненского района и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Был одет в майку-тельняшку, темно-синее трико и резиновые тапочки черного цвета.

Особые приметы: деформация черепа (три углубления на голове в затылочной, теменной и левой части).

В четверг, 20 мая, поисковая группа будет проводить поиски мужчины в лесу. Время сбора — 17.00. Место сбора: пр-т Клецкова 2а, у входа на АЗС «Славнефть».
Поисковая группа нуждается в волонтерах и транспорте. Если вы хотите принять участие в поиске пропавшего человека, то позвоните координатору поиска Евгению Тыщенко по телефону: +375(29)7018723.

Если вы видели мужчину или владеете какой-либо информацией — сообщите по телефонам:

милиция: 797 700, 797 742, +375298666643 либо 102.

ПСО «ЦентрСпас»: +375 33 622−45−20, +375 29 701−87−23.

 
 
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В Гродненском районе разыскивают мужчину, который ушел в лес 18 июня и не вернулся.
 
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