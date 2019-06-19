В цеху «Витебскдрева» произошел пожар

Источник материала: Tut.by

Вечером 19 июня спасателям сообщили о задымлении в здании ОАО «Витебскдрев».







Оказалось, загорелся пресс «Pagnoni Impianti» для производства плит МДФ и ХДФ. Когда начался пожар, внутри работали 15 человек, все они покинули здание самостоятельно до прибытия подразделений МЧС, никто не пострадал.

Огнем поврежден воздуховод вытяжной вентиляции на участке длиной 10 метров.

Причина пожара устанавливается. По предварительным данным, загорелся прессовщик, опустившийся на древесноволокнистый ковер. Произошел сбой электроники, и механизм заклинило, в результате чего волокно ковра нагрелось и загорелось.