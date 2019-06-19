ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В цеху «Витебскдрева» произошел пожар

20.06.2019 15:49 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вечером 19 июня спасателям сообщили о задымлении в здании ОАО «Витебскдрев».

Оказалось, загорелся пресс «Pagnoni Impianti» для производства плит МДФ и ХДФ. Когда начался пожар, внутри работали 15 человек, все они покинули здание самостоятельно до прибытия подразделений МЧС, никто не пострадал.

Огнем поврежден воздуховод вытяжной вентиляции на участке длиной 10 метров.

Причина пожара устанавливается. По предварительным данным, загорелся прессовщик, опустившийся на древесноволокнистый ковер. Произошел сбой электроники, и механизм заклинило, в результате чего волокно ковра нагрелось и загорелось.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Когда начался пожар, внутри работали 15 человек, все они покинули здание самостоятельно до прибытия подразделений МЧС, никто не пострадал.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Вороновском районе автомобиль врезался в ограду кладбища и загорелся
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика