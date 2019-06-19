|
Вокалист Neuro Dubel Юрий Наумов в реанимации, на него напали
Источник материала: Tut.by
Вокалист Neuro Dubel Юрий Наумов находится в реанимации,
По данным издания, Наумов попал в больницу 18 июня с тремя ножевыми ранениями. Ему сделали несколько операций, угроза жизни миновала.
23 июня Neuro Dubel должен выступить на фестивале «Купальскае кола». Вероятно, концерт группы не состоится.
Юрий Наумов, известный фанатам группы под псевдонимом «Паскуда» — один из вокалистов Neuro Dubel. 28 июня ему исполнится 47 лет. В Neuro Dubel он пришел в 1991 году. После
Напомним, в начале июня в реанимацию
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ему сделали несколько операций, угроза жизни миновала.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)