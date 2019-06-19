Вокалист Neuro Dubel Юрий Наумов в реанимации, на него напали

Источник материала: Tut.by

Вокалист Neuro Dubel Юрий Наумов находится в реанимации, сообщает издание «Еврорадио».



Юрий Наумов — в центре кадра. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По данным издания, Наумов попал в больницу 18 июня с тремя ножевыми ранениями. Ему сделали несколько операций, угроза жизни миновала.

23 июня Neuro Dubel должен выступить на фестивале «Купальскае кола». Вероятно, концерт группы не состоится.

Юрий Наумов, известный фанатам группы под псевдонимом «Паскуда» — один из вокалистов Neuro Dubel. 28 июня ему исполнится 47 лет. В Neuro Dubel он пришел в 1991 году. После смерти лидера группы Александра Куллинковича Юрий стал единственным фронтменом групп Neuro Dubel и «Велосипедистов».

Напомним, в начале июня в реанимацию попал гитарист «Ляписа Трубецкого» Руслан Владыко. Сообщалось, что его жестоко избили и ограбили в столице, он получил тяжелую черепно-мозговую травму и впал в кому. По последним данным, музыкант уже открыл глаза, но ее состояние остается тяжелым.