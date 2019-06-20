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В Миорском районе пастух от нечего делать поджег два дома

21.06.2019 11:18 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два пожара произошли вечером 18 июня в деревне Большая Ковалевщина Миорского района Витебской области. Милиция установила, что это были поджоги — и оба совершил один и тот же человек. Возбуждено уголовное дело.

Ранее судимый 26-летний рабочий СУП «Черессы» в период с 19.00 18 июня до 00.10 19 июня совершил поджог двух нежилых домов, расположенных в деревне Большая Ковалевщина. В тот вечер он работал пастухом. Прогуливаясь по деревне, зашел в пустующий дом. Там его внимание привлек старый диван и банка краски. Мужчина закурил — и бросил сигарету в краску. После этого он достал вторую сигарету, зажег ее и бросил на диван.

Далее поджигатель отправился к другому пустующему дому. Там он поджег тюль — и убежал. Потом, правда, вернулся сюда: по его словам, ему плохо был виден пожар. Здесь он и был задержан.

Оин из домов полностью выгорел, в другом пострадал лишь интерьер.

 
 
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