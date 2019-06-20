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В Островецком районе мужчину на предприятии насквозь пробило доской

21.06.2019 13:18 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Островецком районе мужчину на производстве пробила доска. Все произошло в деревне Ольховка на предприятии по производству коробочного картона рано утром 21 июня, сообщает МЧС.


Фото: grodno.mchs.gov.by

Трехметровую доску выкинуло из станка — и 37-летний мужчина получил сквозное ранение. Доска застряла в брюшной полости.


Фото: grodno.mchs.gov.by

Сотрудники МЧС, используя гидравлический и режущий инструмент, освободили пострадавшего и передали бригаде скорой медицинской помощи, которые доставили его в больницу.

 
 
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В Островецком районе мужчину пробила доска. Все произошло в деревне Ольховка на предприятии по производству коробочного картона рано утром 21 июняю
 
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