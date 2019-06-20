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В Островецком районе мужчину на предприятии насквозь пробило доской
Источник материала: Tut.by
В Островецком районе мужчину на производстве пробила доска. Все произошло в деревне Ольховка на предприятии по производству коробочного картона рано утром 21 июня,
Трехметровую доску выкинуло из станка — и 37-летний мужчина получил сквозное ранение. Доска застряла в брюшной полости.
Сотрудники МЧС, используя гидравлический и режущий инструмент, освободили пострадавшего и передали бригаде скорой медицинской помощи, которые доставили его в больницу.
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В Островецком районе мужчину пробила доска. Все произошло в деревне Ольховка на предприятии по производству коробочного картона рано утром 21 июняю
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