В Островецком районе мужчину на предприятии насквозь пробило доской

Источник материала: Tut.by

В Островецком районе мужчину на производстве пробила доска. Все произошло в деревне Ольховка на предприятии по производству коробочного картона рано утром 21 июня, сообщает МЧС.



Фото: grodno.mchs.gov.by

Трехметровую доску выкинуло из станка — и 37-летний мужчина получил сквозное ранение. Доска застряла в брюшной полости.



Фото: grodno.mchs.gov.by

Сотрудники МЧС, используя гидравлический и режущий инструмент, освободили пострадавшего и передали бригаде скорой медицинской помощи, которые доставили его в больницу.