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В Бресте руководитель покупал айфоны за счет предприятия

21.06.2019 14:48 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По отзывам коллег, Николай Николаевич* был хорошим руководителем.

В Бресте руководитель покупал айфоны за счет предприятия

Судимостей он не имел, был на хорошем счету у вышестоящего руководства, пользовался авторитетом среди подчиненных.

Для себя и дочери

Однажды он предложил бухгалтеру предприятия оформить документы на покупку нового смартфона «Эпл Айфон 5эс». Попользовавшись им некоторое время, руководитель решил приобрести себе более современную модель – «Эпл Айфон 6эс» почти за две тысячи рублей, а старую отдать своему заму. Так всё выглядело на первый взгляд, однако мало кто знал, что у Николаевича был еще один «Эпл Айфон 5эс» – его личный, которым он пользовался уже несколько лет. Именно его и получил заместитель, а приобретенный за деньги предприятия аппарат достался дочери руководителя. 

Спустя еще несколько месяцев Николаевич таким же способом приобрел еще более современный и дорогой телефон – «Эпл Айфон 7 Плюс» за 2600 рублей. А свой, прежний, распорядился списать как непригодный к ремонту. Спустя время такая судьба ждала и «Эпл Айфон 7 Плюс». Так Николаевич нанес организации ущерб в пять с половиной тысяч рублей.

500 базовых

Вину Николаевич признал полностью и возместил ущерб. Его признали виновным в завладении имуществом, совершенном должностным лицом с использованием своих служебных полномочий.

Смягчающими обстоятельствами суд признал чистосердечное раскаяние, наличие на иждивении несовершеннолетнего и добровольное возмещение ущерба. Суд Московского района назначил Николаевичу наказание в виде ограничения свободы на срок 2,5 года без направления в исправительное учреждение со штрафом 500 базовых величин – 12750 рублей и лишением права занимать руководящие должности сроком на пять лет.

*имя изменено

 
 
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  По отзывам коллег, Николай Николаевич* был хорошим руководителем. Судимостей он не имел, был на хорошем счету у вышестоящего руководства, пользовался...
 
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