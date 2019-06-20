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В Бресте руководитель покупал айфоны за счет предприятия
21.06.2019 14:48 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По отзывам коллег, Николай Николаевич* был хорошим руководителем.
Судимостей он не имел, был на хорошем счету у вышестоящего руководства, пользовался авторитетом среди подчиненных.
*имя изменено
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По отзывам коллег, Николай Николаевич* был хорошим руководителем. Судимостей он не имел, был на хорошем счету у вышестоящего руководства, пользовался...
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