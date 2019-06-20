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Уклонились от уплаты сумм налогов

21.06.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

Установлено, что А., являясь фактическим руководителем и учредителем одного из субъектов хозяйствования в сфере торговли плодоовощной продукцией (далее – Общество), зарегистрированного в Минском районе, действуя при пособничестве Р., а также директора данного общества Ю., в период с марта 2016 г. по март 2017 г., из корыстных побуждений организовал и непосредственно сам принял участие в уклонении от уплаты сумм налогов путем умышленного сокрытия и занижения налоговой базы, внесения в налоговые декларации (расчеты) заведомо ложных сведений, а также уклонился от предоставления налоговой декларации по налогу на прибыль.

В бухгалтерские документы данного общества обвиняемые помещали заведомо подложные первичные учетные документы, не имеющих юридической силы, на основании которых отражали фиктивные сведения о якобы имевших место:

- поставках плодоовощной продукции в адрес подконтрольного им индивидуального предпринимателя,

- хозяйственных операциях между возглавляемым обществом и подконтрольным им индивидуальным предпринимателем, в том числе отражали о поступлении безналичных денежных средств, перечисленных на счет общества, как выручку от реализации плодоовощной продукции, а не как доходы, полученные в связи с осуществлением предпринимательской деятельности, непосредственно не связанной с реализацией товаров (внереализационные доходы), занизив тем самым налогооблагаемую базу общества налога на прибыль.  

В результате преступных действий обвиняемых бюджету Республики Беларусь причинен ущерб в размере более 660 тыс. рублей.

Действия обвиняемых квалифицированы:

     А. - по ч.4 ст.16, ч. 2 ст. 243, ч.2 ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь как организация совершения преступления виде уклонения от уплаты сумм налогов и непосредственно уклонение от уплаты сумм налогов путем сокрытия, умышленного занижения налоговой базы, уклонения от предоставления налоговой декларации (расчета) и внесения в налоговые декларации (расчеты) заведомо ложных сведений, что повлекло причинение ущерба в особо крупном размере.

     Ю. - ч.2 ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь как уклонение от уплаты сумм налогов путем умышленного занижения налоговой базы и внесения в налоговые декларации (расчеты) заведомо ложных сведений, что повлекло причинение ущерба в особо крупном размере.

     Р. - по ч.6 ст. 16 и ч.2 ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь как пособничество в уклонении от уплаты сумм налогов путем умышленного занижения налоговой базы и внесения в налоговые декларации (расчеты) заведомо ложных сведений, что повлекло причинение ущерба в особо крупном размере.

В ходе предварительного расследования обвиняемые свою вину признали полностью, давали правдивые и последовательные показания, чем способствовали расследованию преступлений. Кроме того, добровольно возместили в полном объеме причиненный ущерб государству.  

       При проверке материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинений, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств виновности обвиняемых, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласился с уголовно-правовой квалификацией их действий.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области.

Примененную ранее к А., Р. и Ю. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - прокурор оставил без изменения.

Прокурор отдела прокуратуры Минской области   Дмитрий Лугин

 
 
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Прокуратура Минской области изучила и направила в суд Ленинского района г. Минска уголовное дело в отношении 3-х жителей Минского района А., Р. и Ю. об уклонении от...
 
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