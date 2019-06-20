В Минске расследуют дело о разбое: курьеру открыл двери человек с топором и отобрал телефоны

Источник материала: Tut.by

В столице расследуется уголовное дело о разбойном нападении на курьера. 26-летний парень привез по заказу несколько телефонов, но его встретил человек с топором и отобрал товар без оплаты. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.



Фото: пресс-служба Следственного комитета

В интернет-магазине заказали три дорогих мобильника, а днем 19 июня их привез курьер в одну из квартир на улице Лобанка. Дверь открыл пьяный человек с топором в руках.

«Под угрозой применения насилия он связал руки и ноги курьера скотчем, затем похитил мобильные телефоны общей стоимостью почти семь тысяч рублей. После чего покинул квартиру», — рассказали в СК.

Освободив руки, курьер позвонил в милицию. Подозреваемым оказался 24-летний минчанин, а при нем нашли более 2 тысяч долларов, вырученных от продажи телефонов.

Действия задержанного «потянули» на ч.2 ст. 207 УК (Разбой с целью завладения имущества в особо крупном размере). За такое грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.