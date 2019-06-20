В Каменецкой больнице скончалась пассажирка маршрутки, столкнувшейся с грузовиком

Источник материала: Виртуальный Брест

В операционной Каменецкой центральной районной больницы скончалась пассажирка маршрутки, столкнувшейся сегодня утром с грузовиком, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома Виктор Михаловский.





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У женщины была открытая черепно-мозговая травма. С места ДТП ее сразу доставили в реанимационное отделение. "Женщина погибла. Она получила травмы, несовместимые с жизнью. На вид ей около 60 лет", - сказал Виктор Михаловский.

По его словам, сейчас в Каменецкой больнице остаются 11 пассажиров маршрутки, в том числе одна несовершеннолетняя. Еще одну девушку и пятерых пострадавших доставили в Брест. Среди них и 38-летний водитель маршрутного такси, у которого диагностированы множественные переломы и закрытая черепно-мозговая травма.





Как сообщалось, дорожно-транспортное происшествия случилось сегодня около 9 часов утра в агрогородке Видомля. На перекрестке автодорог Р83 Брест-Каменец-НП "Беловежская пуща" и Р85 Слоним-Высокое столкнулись грузовой автомобиль DAF с полуприцепом и автомобиль Mercedes, который осуществлял экспресс-перевозку пассажиров сообщением Каменец-Брест. Всего пострадали 18 человек. Одной из возможных причин ДТП рассматривается техническая неисправность грузового автомобиля.

Всех пострадавших сразу доставили в Каменецкую центральную районную больницу. Затем трех человек с политравмами перевезли в областную больницу. В настоящее время из Бреста прибыли еще три реанимобиля.

По информации пресс-секретаря Министерства здравоохранения Юлии Бородун, для оказания помощи коллегам в Брестскую область выехал республиканский консилиум в составе специалиста-травматолога, нейрохирурга и детского анестезиолога-реаниматолога.