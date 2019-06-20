В Светлогорском районе на реке перевернулась лодка с четырьмя мужчинами - одного ищут до сих пор

Источник материала: Tut.by

В Светлогорском районе в Березине ищут выпавшего из лодки мужчину, сообщил TUT.BY ведущий специалист Гомельской областной организации ОСВОД Сергей Костюченко.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Трагедия произошла вечером 20 июня возле деревни Михайловка. Компания из трех человек отдыхала на берегу реки, но, когда мужчины решили возвращаться обратно, на другой берег, то обнаружили, что их резиновая лодка неисправна.

Находившийся поблизости мужчина предложил перевезти отдыхавших на своей самодельной лодке. Те согласились. В какой-то момент лодка стала заполняться водой и перевернулась. Пассажиры смогли выбраться на берег, а хозяин лодки исчез.

Мужчину ищут до сих пор.