На церемонии открытия Европейских игр с каната сорвалась воздушная гимнастка

Источник материала: Tut.by

Во время церемонии открытия II Европейских игр с каната сорвалась одна из воздушных гимнасток. Момент падения попал на кадры видеотрансляции.

Инцидент произошел во время музыкального номера, посвященного рушникам и слуцким поясам, — с каната сорвалась воздушная гимнастка. Что стало причиной ЧП, оценить по видеозаписи невозможно. Похоже, что девушку не удержал ее партнер, так как падала она вместе с канатом.

Эпизод был показан вскользь — оператор быстро сменил ракурс. Как рассказала наша читательница, присутствовавшая на стадионе, все случилось прямо напротив VIP-ложи.