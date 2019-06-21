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На церемонии открытия Европейских игр с каната сорвалась воздушная гимнастка

22.06.2019 02:22 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во время церемонии открытия II Европейских игр с каната сорвалась одна из воздушных гимнасток. Момент падения попал на кадры видеотрансляции.

Инцидент произошел во время музыкального номера, посвященного рушникам и слуцким поясам, — с каната сорвалась воздушная гимнастка. Что стало причиной ЧП, оценить по видеозаписи невозможно. Похоже, что девушку не удержал ее партнер, так как падала она вместе с канатом.

Видео: Дмитрий Никоновd

Эпизод был показан вскользь — оператор быстро сменил ракурс. Как рассказала наша читательница, присутствовавшая на стадионе, все случилось прямо напротив VIP-ложи.

 
 
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Эпизод был показан вскользь - оператор быстро сменил ракурс. Как рассказала наша читательница, присутствовавшая на стадионе, все случилось прямо напротив VIP-ложи.
 
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