|
На церемонии открытия Европейских игр с каната сорвалась воздушная гимнастка
Источник материала: Tut.by
Во время церемонии открытия II Европейских игр с каната сорвалась одна из воздушных гимнасток. Момент падения попал на кадры видеотрансляции.
Инцидент произошел во время музыкального номера, посвященного рушникам и слуцким поясам, — с каната сорвалась воздушная гимнастка. Что стало причиной ЧП, оценить по видеозаписи невозможно. Похоже, что девушку не удержал ее партнер, так как падала она вместе с канатом.Видео:
Эпизод был показан вскользь — оператор быстро сменил ракурс. Как рассказала наша читательница, присутствовавшая на стадионе, все случилось прямо напротив VIP-ложи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эпизод был показан вскользь - оператор быстро сменил ракурс. Как рассказала наша читательница, присутствовавшая на стадионе, все случилось прямо напротив VIP-ложи.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)