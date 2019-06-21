Непедагогическая поэма. В Пинске преподавателя осудили за получение взятки от студентов

Источник материала: Полесская правда

Сразу хочу предупредить возмущение широкой общественности: у меня и в мыслях нет бросить хоть какую-то тень на всю нашу систему образования, давно доказавшую свою жизнестойкость. Тем более, что она постоянно развивается согласно реалиям текущего времени. Но ведь не секрет, что в каждой системе, если поискать, находятся слабые звенья, которые хоть и не способны серьезно скомпрометировать общую картину, все-таки оставляют неприятный осадок, заставляя раз за разом вспоминать о пресловутом «человеческом факторе». Выражаясь прежним языком «…вместе с тем, имеются отдельные факты, которые сегодня недопустимы». Ну, положим, недопустимы они были и вчера, недопустимы будут завтра. А кто об этой «недопустимости» забывает, тех усаживают на скамью подсудимых, где популярно объясняют, что такое хорошо и что такое плохо.



Как это случилось с преподавателем русского языка и литературы одного из наших учебных заведений Светланой Петровной Ракицкой, получившей реальный срок за игры с законом. И вот тут сразу вспомню отдельные голоса из той самой широкой общественности:

– Бедная женщина! Пострадала всего за какую-то сотню рублей. Да мы в магазине больше тратим, а ее – в тюрьму. И это называется правосудие!

Представьте себе, именно так и называется. Дело в том, что Светлану Петровну посадили не за сто рублей, а за нарушение статьи 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь, предусматривающей наказание за взятку. А что сумма невелика… Так ведь нельзя нарушить закон «немножко». Переступил красную черту – значит, отвечай без скидок на пол и занимаемое место в обществе. История же педагога Ракицкой выглядит достаточно поучительной хотя бы потому, что раньше за ней подобных грехов не водилось. Или мы чего-то не знаем. Но достаточно оказалось одного момента, чтобы крест-накрест перечеркнуть служебную карьеру. Да что там карьеру – биографию.

Сам же момент стоит того, чтобы рассказать о нем подробно. И начать с того, что Светлана Петровна обучала студентов-заочников. От Светланы Петровны, согласно служебной инструкции, зависело многое: «полное и качественное выполнение образовательных стандартов, учебных планов и учебных программ, осуществление комплексной учебной, методической и (внимание!) воспитательной работы в соответствии с учебным планом учреждения».

Это такая цитата, где особое внимание я уделил слову «воспитательной». Честно говоря, я не очень в курсе дела, как обстояли дела с образованием у тех, кого обучала педагог Ракицкая. Скорей всего, там все было в порядке, иначе Светлане Петровне не присвоили бы первую квалификационную категорию. А вот воспитательная функция в работе с двумя десятками заочников, где кое-кто был по возрасту старше своего преподавателя, как-то не просматривалась. Иначе не пришла бы в светлую голову второкурсницы Веры Солоснюк идея всучить учителю взятку. Впрочем, вполне возможно, что идея осенила и кого-то другого, а Вера просто собирала деньги на правах старосты группы. Но факт остается фактом: именно Веру коллектив уполномочил вести переговоры с «училкой», а позже вручить ей конверт с сотней рублей.

Предстоящий экзамен по языку и литературе привел всю группу заочников в состояние шокового ступора. Падежи и суффиксы снились по ночам, при этом не оставляя в памяти ни малейшего следа. Как, между прочим, и содержание некоторых хрестоматийных произведений. Дело шло к тому, что над бедовыми головами заочников вот-вот должен был разразиться гром. И вот тогда и возникли те самые магические слова «а что, если?», воплощать которые в жизнь и принялась энергичная староста Вера. Для начала она подкатила в Светлане Петровне со всякими вопросами типа «А как сдавать экзамен? Много ли билетов? Сколько вопросов?». И ключевая фраза:

– Как бы обойтись без дополнительных вопросов, и вообще, можно ли будет списывать?

Если судить по материалам следствия, то преподаватель ответила, что поблажек не будет, но ответила как-то так, что староста сразу взяла быка за рога, напрямик спросив, что бы Светлана Петровна хотела получить в подарок? Та ответила, мол, никаких тарифов нет. В смысле, решайте сами. Ну, заочное сообщество и решило: собрать «училке» сотню, чтобы спать спокойно. Собрали. А за полчаса до экзамена староста Вера подошла к экзаменатору и спросила, хватит ли ей ста рублей? И преподаватель первой категории, представьте себе, в ответ не сказала ни слова, дав тем самым понять, что денег достаточно. Достаточно так достаточно. В итоге группа, которая ранее не блистала особыми знаниями, вся, как один, с блеском преодолела гуманитарный рубеж – меньше 8 баллов оценки не было. Вы будете смеяться, но староста Вера получила наивысшую оценку – 10 баллов. И кто бы мог подумать!

Был в этой истории и еще один нюанс, разобраться в котором так и не удалось. Дело в том, что двое учащихся вообще не присутствовали на экзамене. У одного вроде как стряслись какие-то семейные неприятности, а другой якобы (или не якобы) не ко времени заболел, хотя никакой справки на этот счет не представил. И одному, и другому Светлана Петровна поверила на слово, перенеся время экзамена на более поздний срок. Чего, строго говоря, делать не имела никакого права, тем более при отсутствии оправдательных документов. Получила ли она вознаграждение от этих двоих? Тут, понятное дело, ничего не ясно: правильный ответ знают лишь эти заочники и преподаватель.

Но вернусь к массовому экзамену. Когда он закончился, народ вышел из аудитории, радостно перелистывая зачетки, где значились вожделенные оценки. Осталась только староста Солоснюк Вера. Она подошла к преподавателю и положила на стол концерт.

– Спасибо от всей группы!

После чего улыбнулась и вышла, захлопнув за собой дверь. Конверт с деньгами остался лежать на краю стола. Вот что скажет следователю Светлана Петровна:

– Некоторое время я боялась брать эти деньги в руки. Но потом вспомнила, что дома не хватает средств для завершения ремонта и конверт забрала.

А дальше… Дальше произошло то, что и должно было произойти: если секрет знают двадцать человек, то это уже не секрет. Случившееся всплыло на поверхность, и им занялись соответствующие органы.

В результате чего суд признал Ракицкую Светлану Петровну «виновной в принятии должностным лицом для себя материальных ценностей, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым им должностным положением, за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию (получение взятки)», то есть в совершении преступления, предусмотренного статьей 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Статью я уже называл в самом начале этого судебного очерка. Но должен назвать еще одну – статью 69 Уголовного кодекса Республики Беларусь, согласно которой наказание предполагает лишь ограничение свободы без направления в исправительное учреждение закрытого типа. Светлане Петровне свободу ограничили на 3 года. Кроме того, она лишена права занимать должности преподавателя, связанные с совершением юридически значимых действий по приему экзаменов и зачетов сроком на 5 лет. Комментарии излишни.

Олег Макаров.

Публикация подготовлена при содействии старшего помощника прокурора Алеси Козеевой.

Имена и фамилии фигурантов уголовного дела изменены.