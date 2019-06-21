Трое подростков выпали из аттракциона в парке «Сокольники» в Москве

Источник материала: Tut.by

Трое подростков пострадали в парке «Сокольники» в Москве в субботу, сообщили ТАСС в пресс-службе Департамента здравоохранения столицы России.

«Пострадало трое несовершеннолетних. Двое были госпитализированы в травмпункт, один подросток — в детскую больницу. Состояние оценивается как средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному, угрозы для жизни нет», — сообщил собеседник агентства.

По словам источника, дети выпали из аттракциона.

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что падение было вызвано резким торможением аттракциона. По его словам, пострадавшие получили незначительные травмы, и их родители отказались от дальнейшей госпитализации.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве, столичные полицейские проводят проверку по факту получения детьми травм на аттракционе в парке «Сокольники». «Поступила информация о травмировании троих детей на аттракционе в одном из столичных парков. Сотрудники полиции прибыли на место, начата проверка», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе парка в свою очередь сообщили, что персонал, следивший за эксплуатацией аттракциона, нарушил технику эксплуатации объекта.

«Персоналом арендатора, обслуживающего площадку аттракционов, была нарушена техника безопасности при эвакуации. Пострадало трое детей, на данный момент они госпитализированы. У двоих детей обнаружены ушибы мягких тканей, у третьего ребенка диагностировано легкое сотрясение мозга. На данный момент аттракцион закрыт», — заявили в пресс-службе парка.

Собеседник добавил, что инцидент случился в 11:08 на аттракционе «Колобок». Во время его работы сломался болт оси крепления кабины, и она просела на 20 см. Аттракцион автоматически остановился.