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В Житковичском районе мужчина оступился и упал на дно коммуникационного колодца

22.06.2019 17:10 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Днем 21 июня в Житковичском районе 38-летний мужчина оступился и упал на дно коммуникационного колодца. Мужчину спасали работники МЧС.

Сообщение о случившемся в деревне Семенча Житковичского района спасатели получил в 16.19.

Оказалось, что слесарь коммунального предприятия при осмотре коммуникационного колодца оступился и упал на дно. Глубина колодца 8 метров, ширина 2 метра. Отмечается, что мужчина находился на стационарной лестнице со страховочной веревкой, а вокруг колодца установлено ограждение.

Работники МЧС достали мужчину из колодца и передали работникам скорой медицинской помощи. Мужчину отправили в больницу с диагнозом «отравление продуктами жизнедеятельности человека».

 
 
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Днем 21 июня в Житковичском районе 38-летний мужчина оступился и упал на дно коммуникационного колодца. Мужчину спасали работники МЧС.
 
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