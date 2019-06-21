В Житковичском районе мужчина оступился и упал на дно коммуникационного колодца

Источник материала: Tut.by

Днем 21 июня в Житковичском районе 38-летний мужчина оступился и упал на дно коммуникационного колодца. Мужчину спасали работники МЧС .

Сообщение о случившемся в деревне Семенча Житковичского района спасатели получил в 16.19.

Оказалось, что слесарь коммунального предприятия при осмотре коммуникационного колодца оступился и упал на дно. Глубина колодца 8 метров, ширина 2 метра. Отмечается, что мужчина находился на стационарной лестнице со страховочной веревкой, а вокруг колодца установлено ограждение.

Работники МЧС достали мужчину из колодца и передали работникам скорой медицинской помощи. Мужчину отправили в больницу с диагнозом «отравление продуктами жизнедеятельности человека».