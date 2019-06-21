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В Житковичском районе мужчина оступился и упал на дно коммуникационного колодца
Источник материала: Tut.by
Днем 21 июня в Житковичском районе 38-летний мужчина оступился и упал на дно коммуникационного колодца. Мужчину спасали работники
Сообщение о случившемся в деревне Семенча Житковичского района спасатели получил в 16.19.
Оказалось, что слесарь коммунального предприятия при осмотре коммуникационного колодца оступился и упал на дно. Глубина колодца 8 метров, ширина 2 метра. Отмечается, что мужчина находился на стационарной лестнице со страховочной веревкой, а вокруг колодца установлено ограждение.
Работники МЧС достали мужчину из колодца и передали работникам скорой медицинской помощи. Мужчину отправили в больницу с диагнозом «отравление продуктами жизнедеятельности человека».
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Днем 21 июня в Житковичском районе 38-летний мужчина оступился и упал на дно коммуникационного колодца. Мужчину спасали работники МЧС.
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