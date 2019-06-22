В Пинском районе столкнулись «Рено» и автобус ПАЗ

Источник материала: Полесская правда

В Пинском районе недалеко от деревни Погост-Загородский столкнулись легковой автомобиль «Рено Меган» и автобус ПАЗ.



Пострадал водитель легковушки, чтобы деблокировать его из покореженной машины, понадобилась помощь спасателей. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в Брестском областном управлении МЧС.

Сообщение о ДТП, произошедшем в 2 километрах от деревни Погост, поступило пинским спасателям вечером 22 июня. Прибывшими к месту вызова работниками МЧС из легкового автомобиля при помощи ручного гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокирован водитель, который с травмами различной степени тяжести госпитализирован.

В автобусе находились шесть человек, никто из них не пострадал. Движение по дороге не прекращалось. По факту ДТП Госавтоинспекция проводит проверку.