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В Пинском районе столкнулись «Рено» и автобус ПАЗ

23.06.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинском районе недалеко от деревни Погост-Загородский столкнулись легковой автомобиль «Рено Меган» и автобус ПАЗ.

В Пинском районе столкнулись «Рено» и автобус ПАЗ
Пострадал водитель легковушки, чтобы деблокировать его из покореженной машины, понадобилась помощь спасателей. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в Брестском областном управлении МЧС.

Сообщение о ДТП, произошедшем в 2 километрах от деревни Погост, поступило пинским спасателям вечером 22 июня. Прибывшими к месту вызова работниками МЧС из легкового автомобиля при помощи ручного гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокирован водитель, который с травмами различной степени тяжести госпитализирован.

В автобусе находились шесть человек, никто из них не пострадал. Движение по дороге не прекращалось. По факту ДТП Госавтоинспекция проводит проверку.

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