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В Пинском районе столкнулись «Рено» и автобус ПАЗ
23.06.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В Пинском районе недалеко от деревни Погост-Загородский столкнулись легковой автомобиль «Рено Меган» и автобус ПАЗ.
Сообщение о ДТП, произошедшем в 2 километрах от деревни Погост, поступило пинским спасателям вечером 22 июня. Прибывшими к месту вызова работниками МЧС из легкового автомобиля при помощи ручного гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокирован водитель, который с травмами различной степени тяжести госпитализирован.
В автобусе находились шесть человек, никто из них не пострадал. Движение по дороге не прекращалось. По факту ДТП Госавтоинспекция проводит проверку.
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