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Состояние 9 пострадавших в ДТП с маршруткой в Каменецком районе остается тяжелым
24.06.2019 12:48 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Состояние девяти пассажиров маршрутки, пострадавших в ДТП в Каменецком районе, остается тяжелым, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель начальника главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома Андрей Корнелюк.
Сегодня в стационарах на лечении остаются 16 человек, в том числе 7 - в Каменецкой центральной районной больнице, 9 - в Брестской областной больнице. Состояние последних медики оценивают как тяжелое. "Пострадавшим помощь была оказана своевременно и в полном объеме. Проведены осмотры всех пациентов с участием областных и республиканских специалистов. На всех этапах лечения выполнены необходимые вмешательства, включая медикаментозное и хирургическое. Все необходимое для оказания медицинской помощи пострадавшим имеется", - сказал первый замначальника облздрава.
Одной из возможных причин аварии рассматривается техническая неисправность грузового автомобиля. Каменецкий районный отдел Следственного комитета возбудил по факту ДТП уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.
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Состояние девяти пассажиров маршрутки, пострадавших в ДТП в Каменецком районе, остается тяжелым, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель начальника...
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