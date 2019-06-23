Состояние 9 пострадавших в ДТП с маршруткой в Каменецком районе остается тяжелым

Источник материала: Виртуальный Брест

Состояние девяти пассажиров маршрутки, пострадавших в ДТП в Каменецком районе, остается тяжелым, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель начальника главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома Андрей Корнелюк.





Сегодня в стационарах на лечении остаются 16 человек, в том числе 7 - в Каменецкой центральной районной больнице, 9 - в Брестской областной больнице. Состояние последних медики оценивают как тяжелое. "Пострадавшим помощь была оказана своевременно и в полном объеме. Проведены осмотры всех пациентов с участием областных и республиканских специалистов. На всех этапах лечения выполнены необходимые вмешательства, включая медикаментозное и хирургическое. Все необходимое для оказания медицинской помощи пострадавшим имеется", - сказал первый замначальника облздрава.





Как сообщалось , дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и маршрутного такси случилось 21 июня около 9.00 в агрогородке Видомля. На перекрестке автодорог Р83 Брест - Каменец - НП "Беловежская пуща" и Р85 Слоним - Высокое столкнулись грузовой автомобиль DAF с полуприцепом и автомобиль Mercedes, который осуществлял экспресс-перевозку пассажиров сообщением Каменец - Брест. В результате ДТП телесные повреждения различной степени тяжести получили 20 пассажиров и водитель маршрутки. Всех их оперативно доставили в больницы Каменца и Бреста. Для оказания помощи коллегам в Брестскую область выехал республиканский консилиум врачей. Спустя несколько часов одна пассажирка от полученных травм скончалась в операционной.





Одной из возможных причин аварии рассматривается техническая неисправность грузового автомобиля. Каменецкий районный отдел Следственного комитета возбудил по факту ДТП уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.