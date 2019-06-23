В Гродно на берегу Немана нашли пропавшего пенсионера: у мужчины отказали ноги

Источник материала: Tut.by

Пропавшего 18 июня Арсения Владимировича Тихановича нашли на берегу Немана. У мужчины отказали ноги, и пенсионер не мог вернуться домой, сообщает милиция региона.



Фото: vk.com/pso_centrspas

Напомним, пенсионер ушел из дома днем 18 июня и направился в сторону лесного массива вблизи деревни Горница Гродненского района. Когда он не вернулся домой, родственники забили тревогу.



Мужчину искали милиция и волонтеры. 22 июня пенсионера нашли на берегу Немана около деревни Погораны Гродненского района. Оказалось у мужчины отказали ноги, и он не мог вернуться. Ему оказали всю необходимую помощь, а потом наконец привезли домой.