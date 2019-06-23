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В Гродно на берегу Немана нашли пропавшего пенсионера: у мужчины отказали ноги
Источник материала: Tut.by
Пропавшего 18 июня Арсения Владимировича Тихановича нашли на берегу Немана. У мужчины отказали ноги, и пенсионер не мог вернуться домой,
Напомним,
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Пропавшего 18 июня Арсений Владимирович Тиханович на берегу Немана. У мужчины отказали ноги и пенсионер не смог вернуться домой, сообщает милиция региона.
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