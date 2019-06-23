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В Гродно на берегу Немана нашли пропавшего пенсионера: у мужчины отказали ноги

24.06.2019 12:36 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пропавшего 18 июня Арсения Владимировича Тихановича нашли на берегу Немана. У мужчины отказали ноги, и пенсионер не мог вернуться домой, сообщает милиция региона.


Фото: vk.com/pso_centrspas

Напомним, пенсионер ушел из дома днем 18 июня и направился в сторону лесного массива вблизи деревни Горница Гродненского района. Когда он не вернулся домой, родственники забили тревогу.

Мужчину искали милиция и волонтеры. 22 июня пенсионера нашли на берегу Немана около деревни Погораны Гродненского района. Оказалось у мужчины отказали ноги, и он не мог вернуться. Ему оказали всю необходимую помощь, а потом наконец привезли домой.

 
 
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Пропавшего 18 июня Арсений Владимирович Тиханович на берегу Немана. У мужчины отказали ноги и пенсионер не смог вернуться домой, сообщает милиция региона.
 
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