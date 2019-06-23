В Жабинке участковый спас пьяного сельчанина, который хотел на спор прыгнуть с моста в Мухавец

Источник материала: Tut.by

Пьяный 38-летний житель Жабинковского района на спор хотел спрыгнуть с моста в реку Мухавец, сообщает милиция региона.

О намерениях мужчины милиционеры узнали от очевидца, который позвонил в дежурную часть. Приехав на место происшествия, они увидели сельчанина, который уже перелез через перила. Участковый выбежал из автомобиля и в последний момент успел схватить «прыгуна» за руку.

Затем мужчину доставили в райотдел. Там он рассказал, что распивал со знакомыми спиртное под мостом — и поспорил с товарищами, что сможет прыгнуть в реку.