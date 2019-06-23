В Кормянском районе молнией убило пастуха

Источник материала: Tut.by

В Кормянском районе из-за удара молнии погиб пастух, сообщает Государственный комитет судебных экспертиз.





Несчастный случай произошел 23 июня в 13.40 на лугу недалеко от деревни Струмень.

В момент, когда мужчина загонял коров, ударила молния, и пастух упал. Напарник, прибежавший на помощь, пытался привести его в чувство, однако вернуть к жизни 54-летнего мужчину не удалось.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. СК по факту гибели работника проводит проверку.