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В Кормянском районе молнией убило пастуха
Источник материала: Tut.by
В Кормянском районе из-за удара молнии погиб пастух,
Несчастный случай произошел 23 июня в 13.40 на лугу недалеко от деревни Струмень.
В момент, когда мужчина загонял коров, ударила молния, и пастух упал. Напарник, прибежавший на помощь, пытался привести его в чувство, однако вернуть к жизни 54-летнего мужчину не удалось.
Назначена судебно-медицинская экспертиза. СК по факту гибели работника проводит проверку.
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В Кормянском районе из-за удара молнии погиб пастух, сообщает сайт Государственного комитета судебных экспертиз.
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