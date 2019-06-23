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В Бобруйске на железной дороге погибла женщина

24.06.2019 15:37 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

24 июня в Бобруйске на железной дороге погибла 43-летняя женщина, сообщает «Коммерческий курьер». Трагедия произошла в 4.56 утра рядом со станцией «Бобруйск».

Трагедия случилась между автомобильным путепроводом и переездом на улице Орджоникидзе. Женщина попала под грузовой состав, следовавший в направлении Жлобина.

По информации газеты, женщина проживала в Могилеве, работала в сфере здравоохранения. В Бобруйске проходила курсы повышения квалификации.

Было это самоубийство или трагическая случайность, выяснит Следственный комитет.

 
Теги: Могилев
 
 
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Трагедия произошла в 4.56 утра в понедельник рядом со станцией Бобруйск.
 
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