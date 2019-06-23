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В Бобруйске на железной дороге погибла женщина
Источник материала: Tut.by
24 июня в Бобруйске на железной дороге погибла 43-летняя женщина,
Трагедия случилась между автомобильным путепроводом и переездом на улице Орджоникидзе. Женщина попала под грузовой состав, следовавший в направлении Жлобина.
По информации газеты, женщина проживала в Могилеве, работала в сфере здравоохранения. В Бобруйске проходила курсы повышения квалификации.
Было это самоубийство или трагическая случайность, выяснит Следственный комитет.
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Трагедия произошла в 4.56 утра в понедельник рядом со станцией Бобруйск.
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