В Бобруйске на железной дороге погибла женщина

Источник материала: Tut.by

24 июня в Бобруйске на железной дороге погибла 43-летняя женщина, сообщает «Коммерческий курьер». Трагедия произошла в 4.56 утра рядом со станцией «Бобруйск».

Трагедия случилась между автомобильным путепроводом и переездом на улице Орджоникидзе. Женщина попала под грузовой состав, следовавший в направлении Жлобина.

По информации газеты, женщина проживала в Могилеве, работала в сфере здравоохранения. В Бобруйске проходила курсы повышения квалификации.

Было это самоубийство или трагическая случайность, выяснит Следственный комитет.