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Брестчанка с 11-летней дочерью перевернулись, катаясь на гидроцикле

24.06.2019 16:52 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Катание на гидроцикле жительницы Бреста со своей 11-летней дочерью могло закончиться трагически, если бы не подоспевшие на помощь работники спасательной станции, сообщили БЕЛТА в областном совете ОСВОД.

Брестчанка с 11-летней дочерью перевернулись, катаясь на гидроцикле

Случай произошел 23 июня в заливе реки Мухавец вблизи гаражного кооператива "Гавань-2009". 33-летняя брестчанка с дочерью катались на гидроцикле. В какой-то момент женщина не справилась с управлением, и транспортное средство перевернулось. Терпящие бедствие стали звать на помощь. Их заметил вахтенный наблюдатель второй спасательной станции. Дежурная смена подняла на катер пострадавших и доставила на берег. В медицинской помощи мать и дочь не нуждались. К счастью, обе были в спасательных жилетах.

Днем ранее, 22 июня, спасатели вовремя подоспели на помощь 59-летнему брестчанину. Мужчина купался в заливе Мухавца в районе первой спасательной станции, не рассчитал силы и стал тонуть. А вот 44-летнего жителя Столинского района спасти оказалось некому. Тело мужчины с глубины 6,5 м подняли водолазы. В этот же день в Жабинке водолазно-поисковая группа обнаружила в запрещенном для купания месте в реке Мухавец тело 55-летнего местного жителя, пропавшего 18 июня.

Всего с начала года в области на воде погиб 41 человек, в том числе трое несовершеннолетних. Спасены 16 человек, среди них один ребенок. В 52% случаев люди погибли при купании в состоянии алкогольного опьянения.

 
Теги: Брест
 
 
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