Просят опознать любительницу подрезать цветы с чужого цветника по её задней части

Источник материала: Виртуальный Брест

95% людей, которые попадают в сети для опознания, удается установить. Попробуем что-то посложнее, справятся ли "интернеты", если на видео нет лица, а только фигура (задняя её часть)?





Адрес происшествия - Махновича д. 18, г. Брест. В 1:20 ночи 24.06.2019 неустановленное лицо (кажется, это девушка, но не факт...) обезобразило клумбу. Похититель направился в сторону Махновича 20 или 22.

В случае, если вы кого-то узнали на этом видео, звоните председателю +375295240676 (заявление в милицию уже пишется).