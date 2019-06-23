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Просят опознать любительницу подрезать цветы с чужого цветника по её задней части

24.06.2019 16:52 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

95% людей, которые попадают в сети для опознания, удается установить. Попробуем что-то посложнее, справятся ли "интернеты", если на видео нет лица, а только фигура (задняя её часть)?

Просят опознать любительницу подрезать цветы с чужого цветника по её задней части

Адрес происшествия - Махновича д. 18, г. Брест. В 1:20 ночи 24.06.2019 неустановленное лицо (кажется, это девушка, но не факт...) обезобразило клумбу. Похититель направился в сторону Махновича 20 или 22.

В случае, если вы кого-то узнали на этом видео, звоните председателю +375295240676 (заявление в милицию уже пишется).

 
Теги: Брест
 
 
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  95% людей, которые попадают в сети для опознания, удается установить. Попробуем что-то посложнее, справятся ли "интернеты", если на видео нет лица, а только фигура...
 
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