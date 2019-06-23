|
Просят опознать любительницу подрезать цветы с чужого цветника по её задней части
24.06.2019 16:52 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
95% людей, которые попадают в сети для опознания, удается установить. Попробуем что-то посложнее, справятся ли "интернеты", если на видео нет лица, а только фигура (задняя её часть)?
Адрес происшествия - Махновича д. 18, г. Брест. В 1:20 ночи 24.06.2019 неустановленное лицо (кажется, это девушка, но не факт...) обезобразило клумбу. Похититель направился в сторону Махновича 20 или 22.
В случае, если вы кого-то узнали на этом видео, звоните председателю +375295240676 (заявление в милицию уже пишется).
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2018 21.by