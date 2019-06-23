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Жительница Пинского района перечислила 45 тысяч долларов «ясновидящей» из телевизора

24.06.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Беларуси участились случаи обращения в органы внутренних дел граждан, которые стали жертвами мошенников из российских телепередач.

Жительница Пинского района перечислила 45 тысяч долларов «ясновидящей» из телевизора
Одной из потерпевших от телемошенников стала жительница Пинского района. Подробности инцидента корреспонденту pinsknews.by сообщил начальник Пинского РОВД Сергей Козак:

— Женщина в феврале текущего года обратилась в дежурную часть Пинского РОВД с просьбой оказать помощь в возврате принадлежащих ей 45 000 долларов США, которыми завладели неизвестные люди под предлогом ясновидения и целительства.

В ходе проверки было установлено, что в декабре прошлого года пострадавшая по спутниковому телевидению смотрела телепередачу на канале «8ТВ РУ», где ведущей звонила телезрительница, с которой велся диалог. Из диалога было понятно, что ведущая передачи по имени Ядвига является ясновидящей, а женщина, звонившая в студию, благодарила её за помощь в «снятии порчи».

Эта передача заинтересовала впечатлительную жительницу района, она записала номер телефона, указанный в телепередаче, и через какое-то время все-таки позвонила. Не дождавшись соединения, прервала звонок, решив, что все это обман. Однако позже на ее телефон позвонила женщина и представилась «Тамарой Сергеевной — помощницей ясновидящей Ядвиги». Затем она стала задавать вопросы: установочные данные женщины, имущественное положение, состав семьи и т.п., попросила выслать свою фотографию посредством мессенджера «Вайбер».

Спустя некоторое время помощница ясновидящей вновь позвонила и сообщила, что над семьей повисло родовое проклятие, сама женщина вскоре заболеет онкологическим заболеванием, а ее дети не доживут до 30 лет.

— После чего началось психологическое давление на потерпевшую: ей запретили обращаться в милицию под угрозой, что если она ослушается, то сделает хуже своей семье, — отметил Сергей Козак и добавил, что таким образом помощница ясновидящей вынудила потерпевшую неоднократно перечислять деньги на указанные счета. В общей сложности за три месяца потерпевшая перевела через разные филиалы банков 45 000 долларов США.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении неустановленного лица. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению злоумышленников.

Уважаемые жители Пинского района, будьте бдительны! Не поддавайтесь на уловки мошенников при просмотре телепередач! 

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