Жительница Пинского района перечислила 45 тысяч долларов «ясновидящей» из телевизора

Источник материала: Полесская правда

В Беларуси участились случаи обращения в органы внутренних дел граждан, которые стали жертвами мошенников из российских телепередач.



Одной из потерпевших от телемошенников стала жительница Пинского района. Подробности инцидента корреспонденту pinsknews.by сообщил начальник Пинского РОВД Сергей Козак:

— Женщина в феврале текущего года обратилась в дежурную часть Пинского РОВД с просьбой оказать помощь в возврате принадлежащих ей 45 000 долларов США, которыми завладели неизвестные люди под предлогом ясновидения и целительства.

В ходе проверки было установлено, что в декабре прошлого года пострадавшая по спутниковому телевидению смотрела телепередачу на канале «8ТВ РУ», где ведущей звонила телезрительница, с которой велся диалог. Из диалога было понятно, что ведущая передачи по имени Ядвига является ясновидящей, а женщина, звонившая в студию, благодарила её за помощь в «снятии порчи».

Эта передача заинтересовала впечатлительную жительницу района, она записала номер телефона, указанный в телепередаче, и через какое-то время все-таки позвонила. Не дождавшись соединения, прервала звонок, решив, что все это обман. Однако позже на ее телефон позвонила женщина и представилась «Тамарой Сергеевной — помощницей ясновидящей Ядвиги». Затем она стала задавать вопросы: установочные данные женщины, имущественное положение, состав семьи и т.п., попросила выслать свою фотографию посредством мессенджера «Вайбер».

Спустя некоторое время помощница ясновидящей вновь позвонила и сообщила, что над семьей повисло родовое проклятие, сама женщина вскоре заболеет онкологическим заболеванием, а ее дети не доживут до 30 лет.

— После чего началось психологическое давление на потерпевшую: ей запретили обращаться в милицию под угрозой, что если она ослушается, то сделает хуже своей семье, — отметил Сергей Козак и добавил, что таким образом помощница ясновидящей вынудила потерпевшую неоднократно перечислять деньги на указанные счета. В общей сложности за три месяца потерпевшая перевела через разные филиалы банков 45 000 долларов США.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении неустановленного лица. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению злоумышленников.

Уважаемые жители Пинского района, будьте бдительны! Не поддавайтесь на уловки мошенников при просмотре телепередач!