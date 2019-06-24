В Браславском районе мужчина поскользнулся и упал в колодец. Доставали спасатели

Источник материала: Tut.by

24 июня в деревне Шведы Браславского района мужчина упал в колодец, сообщает МЧС.





Мужчина был по пояс в воде в питьевом колодце глубиной 2,5 метра. С помощью штурмовой лестницы и веревки его вытащили на поверхность.





Пострадавший — инвалид 3 группы. По словам его и очевидцев, он пытался набрать воды и наклонился, но поскользнулся на траве и упал в колодец.